Chirurgen gaan placebo-operaties uitvoeren voor darmklachten: werkt dat?

Artsen zijn zo overtuigd van het placebo-effect dat ze zelfs nepoperaties gaan uitvoeren om mensen van hun buikklachten af te helpen. "Dokter vogel leeft van het placebo-effect."

Een aantal mensen komt met ingebeelde klachten bij de huisarts: ze voelen bijvoorbeeld echt buikpijn, maar die kan wel verdwijnen door een neppil voor te schrijven. Huisarts Matthijs van der Poel zegt bij RTL Nieuws dat het placebo-effect soms sterk is. "Als ik een neppil zou mogen voorschrijven, dan denk ik dat het voor heel veel patiënten zou werken. Als ik water injecteer, worden de klachten minder."

Tussen de oren

Onderzoekers van het MST in Enschede gaan nu ook kijken of het werkt bij operaties. Elk jaar komen zo'n 500 Nederlanders bij de dokter met het darmslagadercompressiesyndroom. Daarvoor wordt nu tijdens een operatie het middenrifbandje doorgeknipt. 70 tot 80 procent van de patiënten heeft daar baat bij, terwijl het effect nooit is bewezen. Nu willen de onderzoekers kijken of het effect niet tussen de oren zit door bij 35 van 70 patiënten alleen een sneetje in de buik te maken.

"Dat sneetje bij de nepoperatie is echt nodig. Anders is het ongeloofwaardig. We kunnen mensen niet op een andere manier 'voor de gek' houden", legt onderzoeker Floor Metz uit. "In de medicijnstudies is het heel normaal: één testgroep krijgt de echte pil en de andere een placebo. Maar mensen opereren en dan niets doen, een nepoperatie, dat is echt bijzonder."