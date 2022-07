Beschermt een goedkope zonnebril net zo goed tegen uv-straling als een dure?

Als de zon zo fel schijnt dat je moet smeren, is het ook belangrijk om een zonnebril te dragen. Zeker kinderen hebben bescherming nodig om beschadiging aan de ogen door uv-straling te voorkomen. Is het nodig om veel geld uit te geven of is een bril van een tientje ook afdoende?

Bescherm je ogen voor het te laat is

Iedereen weet dat de onbeschermde huid wordt aangetast door zomerse zonnestralen. De huid veroudert en verbranding kan leiden tot huidkanker. Maar de ogen kunnen ook beschadigen door fel zonlicht.

Dit merk je pas als het te laat is, volgens woordvoerster van het Oogfonds Elianne Wiersma. Volgens een enquête uit 2018 weet maar zeven procent van de bevolking dat uv-straling de ogen kan aantasten.

Het directe gevaar van teveel zonlicht is een wazig zicht en hoornvliesontsteking. De langetermijneffecten zijn erger. Na jarenlange blootstelling kan er onomkeerbare schade aan het oog optreden, zoals staar (cataract) en vroegtijdige veroudering van het oog.

Oogziektes

“Voor het ontstaan van deze oogziektes geldt, net als voor huidkanker, dat ze optreden door een opeenstapeling van beschadigingen over een langere tijd”, vertelt oogarts Tjeerd de Faber van Oogziekenhuis Rotterdam aan de Volkskrant.

Ook de gevoelige huid rondom de ogen wordt door de zonnebril beschermd. "Ik moet de eerste persoon die zonnebrand op zijn oogleden smeert nog tegenkomen", zegt De Faber.

UV 400-coating

Bij het kopen van een zonnebril moet je letten op de uv-coating. Als de bril 100% UV of UV 400 in de beschrijving heeft staan, blokkeert hij alle uv-straling. Ook hoort de bril mooi aan te sluiten op het gezicht, zodat er geen licht via de zijkanten binnenkomt.

“Goedkope gecertificeerde brillen bieden net zoveel uv-bescherming als dure brillen”, aldus De Faber. Hij adviseert ouders met klem om hun kinderen met dit weer een zonnebril aan te meten. “Mijn kleinkinderen gaan in de zomer echt de deur niet uit zonder zonnebril.”