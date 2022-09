Primeur in China: coronabooster kan worden geïnhaleerd

Mensen met prikangst kunnen opgelucht ademhalen. Het nieuwe vaccin 'Convidecia Air' is goedgekeurd in China als boosterdosis. Met een inhaler kan de vaccinatie heel simpel ingeademd worden in vernevelde vorm.

Net als de 'normale' vaccinaties die worden ingespoten in de bovenarm, maakt dit vaccin gebruik van het onschuldige adenovirus, waarvan de genetische code is gemodificeerd met een stukje coronavirus. Volgens de producent CanSino is een enkele inhalatie al voldoende om goed beschermd te zijn tegen covid.

Wetenschappers zijn al langer bezig om vaccins aan te bieden als neusspray. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er extra immuniteit optreedt binnenin de neus en bovenste luchtwegen. Tot op heden zijn neussprayvaccins nog niet op grote schaal ingezet.

China heeft een vaccinatiegraad van zo'n negentig procent, maar onder 80-plussers is er nogal wat angst en scepsis voor vaccins. Nauwelijks de helft van de oudste groep is beschermd, terwijl dit de kwetsbaarste groep is. De Chinese bejaarden hebben angst voor bijwerkingen en er zijn weinig besmettingen in het land. Chinezen hebben van oudsher weinig op met de medische wereld. Alternatieve geneeskunde is er erg populair.