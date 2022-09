Achteruitlopen is de nieuwe hype op TikTok. En ja, dat is echt ergens goed voor

Achteruitlopen is het nieuwe vooruitlopen, als je de miljoenen TikTok-filmpjes moet geloven. En in Japan doen ze het ook al. Dan moet het toch wel ergens goed voor zijn.

Je mag achteruitwandelen gerust een trend noemen. Filmpjes op TikTok over dit onderwerp zijn al zo'n 600 miljoen keer bekeken. Fysiotherapeut Frederik De Vriese ziet er de voordelen ook wel van in.

“We merken een klein procentueel verschil in onze conditie wanneer we achteruitlopen. Je moet dan een extra inspanning leveren en je wordt sneller moe omdat je je harder uitslooft”, legt hij uit bij HLN. “Je bent die beweging niet gewend, dus hij vraagt meer van je lichaam. Dat boost dus even je conditie. Maar verwacht niet dat je plots een topsporter zal worden.”

Onderzoek wijst verder uit dat achteruitlopen kniepijn vermindert. “Wanneer je vooruit loopt, is er altijd een kleine zweeffase wanneer je voet van de grond is. Dat zweven eindigt met een schok wanneer je voet de grond raakt en die schok wordt opgevangen door onze knieën”, aldus De Vriese.

Tenslotte is achteruitwandelen in ieder geval tijdelijk een goede hersentraining. “Achterwaarts wandelen vraagt veel coördinatie en denkwerk. En dat is goed voor de hersenactiviteit, zeker na een beroerte”, zegt de fysiotherapeut. Het werkt wel maar tijdelijk. Als je eenmaal gewend bent aan het achteruitlopen, kost het je hersenen weinig moeite meer.