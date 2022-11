Doorbraak: nieuw medicijn tegen dementie vertraagt geheugenverlies

Eindelijk is er een middel dat echt effectief lijkt tegen dementie. Het geneest de geheugenziekte niet, maar vertraagt wel de achteruitgang.

De berichten over het medicijn Lecanemab waren al langer erg hoopgevend, maar ze zijn nu ook officieel bevestigd door internationaal onderzoek. Het middel verwijdert eiwitklonters in de hersenen, die zich bij mensen met alzheimer ophopen.

Het werkt vooral goed bij patiënten in een vroeg stadium van de ziekte. Zij ervoeren 27 procent minder cognitieve achteruitgang op het gebied van geheugen en probleemoplossend vermogen dan de controlegroep, die een placebo kreeg.

Het medicijn, ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Biogen en het Japanse Eisai, is wel peperduur: 10.000 tot 35.000 euro per jaar. Ook zijn er gevaarlijke bijwerkingen, zoals bloedingen en zwellingen in de hersenen.

Goedkeuring van het medicijn voor de Europese markt zal nog wel even op zich laten wachten.