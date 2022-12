Hoeveel kilo komen mensen gemiddeld aan tijdens kerst?

Die chocolaatjes uit de boom, de banketstaaf bij de koffie en niet te vergeten al die gangen tijdens het kerstdiner. Voor je gevoel ben je na kerst kilo's aangekomen. Maar is dat ook zo?

Iris Groenenberg van het Voedingscentrum legt uit in de Telegraaf: "Eén kilo gewichtstoename staat ongeveer gelijk aan 7000 calorieën. Je moet wel heel erg je best doen om in één dag deze hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. Het is niet heel waarschijnlijk dat de extra kilo’s dus echt te danken zijn aan de kerstdagen en jaarwisseling.”

Staat er toch na kerst een schokkend cijfer op de weegschaal, vrees dan niet: vermoedelijk houd je vocht vast. Een paar dagen later ben je vast weer wat lichter.

Kom je dan helemaal niet aan tijdens de feestdagen? Dat is ook weer niet zo, weet Groenenberg. "Uit studies is naar voren gekomen dat mensen tijdens de feestdagen gemiddeld ongeveer een halve kilo aankomen. Men denkt vaak dat het meer is. De term ’decemberkilo’s’ is inmiddels een bekend fenomeen, maar het valt uiteindelijk dus vaak best mee. Waarschijnlijk heb je die halve kilo extra ook niet volledig te danken aan je uitgebreide kerstdiners. Het is meestal het resultaat van een te hoge calorie-inname over een langere periode.”

Geniet dus gewoon lekker van de feestdagen, maar zorg ervoor dat je niet een maand lang veel te veel eet. Doe het dan in januari een beetje rustig aan en je bent zo weer op je oude gewicht.