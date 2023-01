Praktijken opgekocht door commerciële partijen: ‘Huisartsenzorg is verdienmodel geworden’

Overal in Nederland worden huisartsenpraktijken overgenomen door commerciële bedrijven, zoals Co-Med. Deze doorgeschoten marktwerking in de zorg wordt door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en zorgverzekeraars toegejuicht. Maar huisartsen zien de zorgkwaliteit teruglopen en luiden de noodklok.

Huisarts en Volkskrant-columnist Danka Stuijver legt op LinkedIn uit dat jonge huisartsen graag een huisartsenpraktijk in Zwolle over wilden nemen, maar de torenhoge goodwill (500.000 euro) die werd gevraagd niet konden ophoesten. Co-Med betaalde dit bedrag wel en wil dit nu (met winst) terugverdienen voor de investeerders.

In een eerdere column schreef Stuijver: “Met de opkomst van commerciële partijen, waar praktijkhouders geen huisarts zijn maar slimme zakenlui (die geen enkele medische verantwoordelijk dragen!), is de huisartsenzorg een verdienmodel geworden. Geen publiek goed of basisvoorziening, maar een winstobject voor commerciële investeerders.”

“Dankzij de inschrijftarieven loopt een ondernemer weinig risico: de overheid laat de markt z’n gang gaan, de toezichthouders komen nauwelijks kijken en zorgverzekeraars zijn tevreden, want die hebben op papier aan hun zorgplicht voldaan. Kennelijk wil de overheid het vermarkten van een basisvoorziening als de huisartsenzorg niet tegenhouden”, legt de huisarts uit.

Jonge artsen

Zwolse huisarts Johan de Jonge twittert: “Waarom die commotie? Geld, Geld en nog eens geld. De praktijken waar nu problemen zijn omdat ze door een commerciële partij zijn overgenomen, hadden enthousiaste praktijkhouders/opvolgers kunnen hebben. Meerdere jonge huisartsen stonden in de rij.”

“Goodwill was al lang afgeschaft bij de opvolging van huisartsen. Maar met de komst van commerciële partijen die wel goodwill willen betalen is er een betreurenswaardige prikkel ontstaan: draag ik de praktijk over aan een jonge enthousiaste arts of verkoop ik hem aan Co-Med”, schrijft De Jonge.