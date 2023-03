Hoe lang duurt het voordat je lever ontgift is van alcohol?

Van alle organen in je lichaam krijgt je lever de grootste klap als het om alcohol gaat. Zelfs als je af en toe sociaal drinkt kan alcohol nog steeds zijn sporen nalaten.

Is een maand niet drinken genoeg om je lever weer normaal te maken? Het is waar dat een pauze van een bepaalde tijd van alcohol in het algemeen gunstig zal zijn, en er is onderzoek dat aantoont dat de leverfunctie begint te verbeteren in slechts twee tot drie weken. Maar voor volledig herstel moet alle schade weg zijn, en hoeveel tijd dat kost, hangt af van verschillende persoonlijke factoren.

"Het hangt ervan af hoeveel schade er al is aangericht", legt leverspecialist Christina Lindenmeyer, MD uit aan Cleveland Health.

Hoe alcohol je lever beïnvloedt

Je lever heeft enzymen die werken als speciale hulpmiddelen om verschillende gifstoffen die je lichaam binnendringen, zoals alcohol, te helpen afbreken.

Op korte termijn wordt alcohol in ongeveer een uur door je lever verwerkt. In wezen is "dronken" voelen wanneer je lever te druk is om alcohol goed te verwerken, zodat het tijdelijk in je bloedbaan terechtkomt.

Op de lange termijn kan langdurig alcoholgebruik ernstige schade aan je lever veroorzaken. Je lever heeft een specifiek pad dat de gifstoffen volgen om te worden afgebroken, dus als dit pad na verloop van tijd overbelast raakt door te veel gifstoffen, kan dit de efficiëntie van het werk van je lever beïnvloeden. Met andere woorden: het kan niet bijbenen.

Gezondheidsproblemen en ziekten in je lever die ontstaan ​​als gevolg van langdurig alcoholgebruik:

De eerste en belangrijkste verdedigingslinie? Je raadt het al: niet drinken. "Onthouding is de meest kritieke interventie en behandeling", merkt Dr. Lindenmeyer op.

Hoe snel stoppen leidt tot leverontgifting zal afhangen van verschillende factoren, zoals:

De hoeveelheid alcohol die je consumeert.

De frequentie van je drinken.

Eventuele andere gezondheidsproblemen die je hebt.

Je leeftijd.

Je gewicht.

"Er is geen 'one size fits all'-antwoord", zegt Dr. Lindenmeyer. "Het hangt ervan af hoeveel schade er al is aangericht en eventuele complicaties."

Er is enig onderzoek gedaan naar hoe het onthouden van alcohol je lever na verloop van tijd ontgift. Een onderzoek uit 2021 merkt op dat verschillende onderzoeken hebben vastgesteld dat twee tot vier weken onthouding van alcohol door gebruikers van zware alcoholische dranken hielpen om ontstekingen te verminderen en verhoogde serumspiegels in de lever te verlagen.

Kortom: een paar weken vrij helpt. Maar hoe langer je je kunt onthouden van alcohol, hoe beter. En als je lever langdurige effecten heeft ondervonden, zal je arts waarschijnlijk levenslange onthouding van alcohol aanbevelen, zodat deze volledig kan ontgiften en herstellen.

"Voor patiënten die cirrose hebben na ernstig letsel aan de lever door alcohol, is zelfs één glas alcohol giftig voor de lever", waarschuwt Dr. Lindenmeyer.