Wat zijn de symptomen van de ziekte van Lyme

We zijn weer meer buiten, in de natuur en de kans op een tekenbeet is dus aanwezig. Zo'n beet kan het begin zijn van veel ellende. De ziekte van Lyme kan onbehandeld een breed scala aan symptomen veroorzaken, afhankelijk van het stadium van de ziekte.

De symptomen bestaan uit koorts, een rode ring op de huid, verlamming van de gezichtsspieren (aangezichtsverlamming) en artritis.

Vroege tekenen en symptomen (3 tot 30 dagen na een tekenbeet) zijn onder andere koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Andere symptomen kunnen zijn: stijve nek, gezwollen lymfeklieren, griepachtige verschijnselen en een rode vlek of ring op de huid rond de plaats van de tekenbeet.