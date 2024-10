Agema bezorgd over terugloop ic, maar vreest geen overbelasting

DEN HAAG (ANP) - Het aantal beschikbare ic-bedden is gedaald in plaats van gegroeid, erkent zorgminister Fleur Agema. De intensive care-afdelingen kunnen nu minder dan 850 patiënten bergen, terwijl 1150 het streven is. Dat baart Agema zorgen, erkent ze.

De intensivisten en ic-verpleegkundigen waarschuwden eerder deze maand al dat er te weinig ic-bedden zijn om een gewone griepepidemie aan te kunnen. Agema deelt de zorgen van Kamerleden over de terugloop, zei ze donderdag tijdens het debat over de zorgbegroting.

Wel tekent ze aan dat de afspraak nog steeds staat dat de zorg in geval van bijvoorbeeld een pandemie zou kunnen opschalen naar 1150. Voor 1700 patiënten zijn zo nodig bedden en andere benodigdheden, suste Agema, al is personeel om die extra patiënten te verplegen niet direct voorhanden. "Als het gaat om een ramp of pandemie zou ik uw onrust een beetje weg willen halen." De dreigende overbelasting van de intensive care bepaalde tijdens de coronapandemie grotendeels hoezeer het kabinet de samenleving op slot gooide.

De zorgen van de Kamer gaan verder dan over de ic's alleen. Dat op de voorbereidingen voor een nieuwe epidemie of andere zorgcrisis wordt bezuinigd, zit veel partijen niet lekker. Agema zegt te proberen die voorbereidingen onder een andere noemer toch door te zetten.