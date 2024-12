Agema gaat overleggen met zorgsector over de nieuwe bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Fleur Agema gaat vrijdagmiddag nog om tafel met de koepels van ziekenhuizen, verpleegkundigen en verzorgenden en de medisch specialisten over de nieuwe bezuinigingen die de Tweede Kamer heeft vastgelegd in de begroting. Deze organisaties hebben al meteen hun zorgen bij de minister geuit over de besparingen, die voor Agema zelf ook als een verrassing kwamen. "We gaan praten over hoe we verder gaan", zei Agema na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De bezuinigingen zijn onderdeel van het akkoord over de onderwijsbegroting dat de coalitiepartijen deze week sloten met oppositiepartijen CDA, CU, SGP en JA21. Om de besparingen op onderwijs te verzachten, moet Agema nu meer gaan bezuinigen. Zelf was ze niet bij de onderhandelingen betrokken, zei ze, ook niet door haar partijleider Geert Wilders die de onderhandelingen leidde namens de grootste coalitiepartij.

Volgens haar geldt dat voor "ons allemaal", omdat het kabinet "op flinke afstand staat van het parlement". Minister Eelco Heinen van Financiën was wel erbij betrokken, maar alleen "technisch, en ook niet politiek", zei Agema. Voor deze werkwijze is gekozen met het extraparlementaire kabinet en dus kan het volgens haar zijn "dat je dan geconfronteerd wordt met iets wat wel eens pijnlijk is".