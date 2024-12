Vakbond AVV eist plek op aan onderhandelingstafel Transavia

UTRECHT (ANP) - De vakbond AVV houdt vanaf vrijdag acties bij Transavia. De bond wil op die manier onder meer een plek aan de cao-onderhandelingstafel afdwingen.

AVV, die naar eigen zeggen ongeveer 20 procent van alle Transavia-piloten vertegenwoordigt, roept leden op per direct niet meer in te gaan op verzoeken van de luchtvaartmaatschappij om extra te werken. Volgens vakbondsvoorzitter Martin Pikaart is Transavia juist afhankelijk van die bereidheid door een pilotentekort.

Behalve een plek aan de onderhandelingstafel wil AVV dat zijn leden dezelfde rechten in de cao krijgen als leden van "de bevoorrechte" vakbond VNV. Pikaart vindt dat Transavia onderscheid maakt tussen de arbeidsvoorwaarden van VNV-leden en andere piloten. Bijvoorbeeld als het gaat om brevetverlies, waarbij een beroepsvlieger om medische redenen zijn vliegbrevet kwijtraakt. "De verschillen in uitkering bij brevetverlies kunnen oplopen tot bijna anderhalve ton", stelt de voorzitter. "Wij vragen Transavia geen onderscheid meer te maken."