Aidsfonds bezorgd over hulpstop VS: miljoenen levens op het spel

AMSTERDAM (ANP) - Het Aidsfonds heeft alarm geslagen over de gevolgen van het besluit van de Amerikaanse regering om ontwikkelingshulp voorlopig stop te zetten. De non-profitorganisatie waarschuwt in een verklaring voor een "ongekende crisis" in de wereldwijde aanpak van hiv en aids.

"De situatie is heel ernstig. Trump heeft alle hooggeplaatste gezondheidsmedewerkers van USAID, de Amerikaanse organisatie voor ontwikkelingshulp, op non-actief gesteld. Niemand mag meer overleggen met de Wereldgezondheidsorganisatie", zegt directeur Mark Vermeulen in een verklaring. "Klinieken die geld hebben ontvangen voor hiv-medicijnen, mogen die medicijnen niet meer aan patiënten geven. Dit maakt jaren van vooruitgang in de strijd tegen hiv kapot."

President Donald Trump liet na zijn aantreden ontwikkelingshulp stilleggen voor negentig dagen. In die periode moet het beleid worden doorgelicht. Dat heeft ook gevolgen voor PEPFAR, het Amerikaanse programma tegen hiv en aids. Het Aidsfonds zegt dat het opschorten van de financiering van dat programma betekent dat medicatie voor miljoenen mensen abrupt kan wegvallen. "Sinds de oprichting heeft PEPFAR ruim 25 miljoen mensen in 54 landen van levensreddende zorg voorzien."

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft na kritiek van hulporganisaties inmiddels aangekondigd dat de stop van ontwikkelingshulp wordt versoepeld. Media als persbureau AFP en The Washington Post berichten dat voor onder meer "cruciale medicatie waarmee levens gered kunnen worden" een uitzondering kan worden gemaakt, maar volgens de krant is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor PEPFAR. Bronnen bij hulporganisaties zeggen dat nog opgehelderd moet worden wanneer iets als "levensreddend" wordt aangemerkt.