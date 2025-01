Van Oostenbruggen denkt aan hogere btw, van 21 naar 21,4 procent

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) denkt aan een algemene verhoging van het hoogste btw-tarief op producten en diensten van 21 procent naar 21,4 procent. Het is een van de voorstellen die hij op de achtergrond heeft besproken met fracties in de Tweede Kamer, melden Haagse bronnen na berichtgeving in het AD. Het kabinet moet zich nog buigen over de opties die de NSC-bewindsman gaat voorstellen aan het parlement.

De NSC-bewindsman moest op zoek naar een alternatief voor een eerder plan voor een btw-verhoging op cultuur, sport en boeken. Dat kreeg niet genoeg steun van oppositiepartijen. Daardoor zou het sneuvelen in de Eerste Kamer. Hij maakte daarbij een ronde langs nagenoeg alle fracties.

Doordat het eerdere plan niet doorgaat, zou er een gat van 1 miljard euro ontstaan in de begroting.