BEST (ANP) - Medewerkers van apotheken in Noord-Brabant en Limburg leggen van vrijdag tot en met maandag het werk neer. De vierdaagse staking is een nieuw hoofdstuk in de actie voor een nieuwe cao. Volgens vakbonden FNV en CNV doen honderden medewerkers van 438 apotheken mee aan de actie. In Best is vrijdag een manifestatie.