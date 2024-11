Braziliaanse krant meldt ziekenhuisopname WHO-baas Tedros

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, is opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro, meldt de Braziliaanse krant O Globo. Tedros was naar de stad afgereisd voor de G20-top.

De Ethiopiër zou naar het ziekenhuis zijn gegaan met symptomen van een ontsteking van de evenwichtszenuw of het evenwichtsorgaan en een plotseling verhoogde bloeddruk. Hij zou maandag de eerste klachten hebben gekregen, aan de zijlijn van de G20-top. Hij riep wereldleiders in een toespraak in Rio op zich in te zetten voor duurzame financiering van de WHO. Ook riep hij op tot vrede, wat hij omschreef als "het medicijn dat de wereld vooral nodig heeft".

Tedros is sinds 2017 de directeur-generaal van de gezondheidsorganisatie en vervult als eerste Afrikaan die functie. Hij is momenteel bezig met zijn tweede termijn van vijf jaar. In Ethiopië was hij tussen 2012 en 2016 minister van Buitenlandse Zaken en tussen 2005 en 2012 minister van Volksgezondheid. Ook zat hij in het bestuur van diverse gezondheidsorganisaties.