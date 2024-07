Beteugeling drankgebruik schiet niet erg op, aldus WHO

GENÈVE (ANP) - Het terugdringen van de alcoholconsumptie en de schade door drankgebruik wil in de Europese regio maar niet vlotten, constateert de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De mensen in het gebied, 53 landen in Europa en Centraal-Azië, zijn gemiddeld nog altijd de grootste drinkers van de hele wereld. Er komen ook de minste geheelonthouders voor.

Te veel drinken is niet alleen slecht voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid , waarschuwt de WHO nog maar eens, de gewoonte levert ook ongelukken en huiselijk geweld op. Dat alcohol ook kanker kan veroorzaken, daarvan zijn zich volgens de WHO ook veel te weinig mensen bewust.

Met name in de Europese Unie, waar al tien jaar geen echte verbeteringen in de strijd tegen alcohol worden gezien, moeten landen volgens de organisatie meer werk maken van beleid dat de drankzucht beteugelt.

Mannen grijpen het vaakst naar het glas. Volgens de laatste cijfers consumeerden mannen in de Europese regio bijna vier keer meer alcohol (14,9 liter) dan vrouwen (4,0 liter) per jaar.