COA geeft voorlichting over zwemveiligheid: zorgen zijn er altijd

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doet naar eigen zeggen veel aan voorlichting over zwemveiligheid. Toch is de zorg over de gevaren van water voor asielzoekers die niet kunnen zwemmen er altijd, zegt een woordvoerder naar aanleiding van cijfers van het CBS. Hieruit komt onder meer naar voren dat de afgelopen tien jaar er flink meer verdrinkingen waren onder jonge kinderen van migranten.

Zo verdronken kinderen tot 10 jaar die in een land buiten Europa zijn geboren, negen keer vaker dan kinderen met een Nederlandse herkomst.

Het COA is zich ervan bewust dat nieuwkomers in Nederland relatief vaker verdrinken dan autochtone Nederlanders. Ook hebben kinderen in asielzoekerscentra vaak geen of minder zwemdiploma's. De organisatie stimuleert bewoners zwemlessen te volgen en draagt bij aan de kosten. Asielzoekers krijgen zodra ze opvang krijgen informatie over zwemveiligheid.

"Het heeft altijd onze zorg", aldus de woordvoerder. "Daarom werken we ook samen met andere partijen om zo goed mogelijk voorlichting te geven. Zo zijn er filmpjes gemaakt en hangen er posters op locaties." Volgens hem trekt het water vaak toch en zijn de bewoners van asielzoekerscentra zich niet altijd bewust van de gevaren.

Eerder stelde het COA samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid het 'Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021' op. Over een vervolg wordt nu verder gesproken.