Bijna de helft van de mensen met een uitnodiging voor de griepprik liet die vorig jaar liggen, meldt het RIVM . Een echte griep kan meer raken dan je longen. In de eerste week na griep is de kans op een hartinfarct ruim zes keer zo groot als normaal.

In de week na griep loopt je hart het grootste risico

Dat bleek uit onderzoek van UMC Utrecht onder 26.221 Nederlanders bij wie een lab tussen 2008 en 2019 griep vaststelde. In de zeven dagen na de diagnose lag de kans op een hartinfarct 6,16 keer hoger dan in het jaar ervoor en erna. Het onderzoek verscheen in 2024 in het vakblad NEJM Evidence

De stijging was het grootst bij mensen die nooit eerder voor hun kransslagaders in het ziekenhuis hadden gelegen.

“Ouderen en mensen uit die risicogroepen lopen meer kans op complicaties zoals een longontsteking, een hartinfarct (de kans hierop is zes keer groter na een griep) en bijvoorbeeld ontregelde diabetes”, zegt Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Immunisatie Stichting, tegen Radar . Na een zware griep met hoge koorts kun je bovendien nog lang moe zijn en minder conditie hebben.

De gratis prik is er voor iedereen van 60 jaar en ouder, ook als je pas voor 1 mei 2027 60 wordt. Daarnaast krijgen mensen met onder meer diabetes, een hart- of longziekte, een nierziekte of een verminderde afweer een oproep van de huisarts.

In cijfers

54 procent van de mensen met een uitnodiging haalde in 2025 de griepprik.

van de mensen met een uitnodiging haalde in 2025 de griepprik. 68 procent van de 60-plussers met een medische indicatie liet zich prikken, de hoogste score.

van de 60-plussers met een medische indicatie liet zich prikken, de hoogste score. 27 procent haalde hem in de groep tot 60 jaar met een medische indicatie, de laagste.

haalde hem in de groep tot 60 jaar met een medische indicatie, de laagste. 6,16 keer zo groot is de kans op een hartinfarct in de eerste week na griep.

“Van de griepprik krijg je griep” klopt niet

Van Essen hoort het vaak: mensen die zeggen dat ze juist ziek worden van de prik. Dat kan niet, schrijft het RIVM. Griep krijg je alleen van een levend griepvirus en in de prik zitten stukjes dode griepvirussen.

Bijwerkingen kunnen wel. Op de eerste dag kan je bovenarm pijnlijk, rood of wat gezwollen zijn. Je kunt je ook wat ziek voelen of hoofdpijn of spierpijn krijgen. De meeste klachten zijn binnen twee dagen weg. Een bijwerking meld je bij bijwerkingencentrum Lareb; maak je je zorgen, bel dan je huisarts.

“Ik kreeg na de prik alsnog griep”: vaak een ander virus

Ook die klacht kent Van Essen. Vaak zit er een ander verkoudheidsvirus achter, zegt hij. Daar beschermt de griepprik niet tegen. Het verschil tussen echte griep en een verkoudheid is groot: bij griep heb je hoge koorts en kom je nauwelijks je bed uit.

Een derde reden om weg te blijven die hij hoort: griep doormaken zou gezonder zijn dan een prik. Het hogere risico op een hartinfarct uit het Utrechtse onderzoek gold juist voor mensen die griep doormaakten. Elk seizoen gaan bovendien meerdere griepvirussen rond, zoals de nieuwe griepvariant die vorig jaar vroeg toesloeg

Duizenden ziekenhuisopnames minder

Hoeveel opnames precies wegvallen, is lastig te zeggen, vindt Van Essen. Hij maakt een rekensom. Gemiddeld krijgen 500.000 mensen griep. Dat leidt tot 10.000 ziekenhuisopnames voor longontsteking en 5.000 doden. Kan de prik daar 40 procent van voorkomen, dan gaat het om duizenden opnames.

Dat houdt bedden vrij. Geplande operaties en behandelingen van andere patiënten hoeven dan minder snel te worden uitgesteld.

Zo haal je de prik, ook als je de oproep mist

Je haalt de griepprik bij de huisarts.

“Het zou ook makkelijker zijn als je de griepprik bij je eigen apotheek zou kunnen ophalen, maar dat kan nu nog niet.”

Kijk wanneer je huisarts prikt. Veel praktijken houden twee prikmomenten, zegt Van Essen: één in de avond of het weekend voor werkenden en één overdag voor ouderen. Oktober en november zijn volgens het RIVM de beste maanden. Gemist? Bel de praktijk. Bij veel huisartsen kun je tussendoor terecht. Ook in december of later kan een prik volgens het RIVM nog zinvol zijn, in overleg met je huisarts. Kun je de deur niet uit? Dan kan een doktersassistente bij je thuis komen prikken. Geen oproep, wel een prik? Dat kan bij de huisarts of de GGD, maar dan betaal je zelf het vaccin en het consult. Soms vergoedt je zorgverzekering de prik; vraag dat zelf na.

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