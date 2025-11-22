ECONOMIE
Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 22 november 2025 om 7:17
bijgewerkt om zaterdag, 22 november 2025 om 9:48
ANP-519877302
De griep komt dit jaar eerder dan anders en dat zorgt voor onrust: krijgen we een zwaardere winter, of valt het mee? De variant die nu domineert, A(H3N2) subclade K, dook al vroeg op in Europa. Volgens Adam Meijer, viroloog bij het RIVM, “kan het zijn dat meer mensen griep krijgen, doordat de natuurlijke immuniteit lager is tegen deze nieuwe variant.” Toch zijn er volgens de huidige kennis geen aanwijzingen dat mensen van deze variant daadwerkelijk zieker worden dan andere jaren. Uit Britse gegevens blijkt dat de klachten grotendeels gelijk zijn gebleven.
Toch is voorzichtigheid geboden: vooral ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen lopen extra risico. Voor deze groepen kan de griep ieder jaar gevaarlijk verlopen—niet per se door de variant, maar door hun gevoeligheid.
Werkt het vaccin
Wat betreft de effectiviteit van het vaccin is er enige onzekerheid. Het griepvaccin van dit jaar werd samengesteld voordat deze variant op de radar stond. “Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het vaccin antistoffen minder goed opwekt bij de nieuwe variant. Toch lijkt het in praktijk nog voldoende bescherming te bieden tegen ernstige ziekte,” aldus het ECDC en het RIVM. Vaccinatie blijft daarom het belangrijkste advies—zeker voor kwetsbare groepen.
Naast vaccinatie zijn eenvoudige hygiënemaatregelen zoals vaak handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog belangrijk.
Belangrijkste punten:
  • De huidige griepvariant lijkt niet gevaarlijker, wél raken mogelijk meer mensen besmet door lagere immuniteit.
  • Vaccins beschermen mogelijk iets minder goed, maar blijven de beste verdediging.
  • Kwetsbare groepen blijven extra alert.
Gezaghebbende bronnen voor verder lezen:

