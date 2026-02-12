Griep? Dit zijn de verschillen tussen paracetamol, ibuprofen en aspirine

1. Paracetamol

Waarvoor?– Koorts– Hoofdpijn– Spierpijn en gewrichtspijn– Keelpijn (pijnstilling, niet de oorzaak)

Hoe werkt het?Paracetamol werkt vooral in de hersenen: het verlaagt koorts en vermindert pijnprikkels, maar heeft nauwelijks invloed op ontstekingen in het lichaam.

Voordelen

Eerste keus bij griep en verkoudheid

Veiligste optie bij juist gebruik

Geschikt voor de meeste mensen, ook voor kinderen en zwangere vrouwen (in aanbevolen dosering)

Nadelen en risico’s

Bij te hoge dosering schadelijk voor de lever

Niet combineren met andere middelen waar ook paracetamol in zit (bijvoorbeeld sommige griepdrankjes)

Bij ernstige leverziekte oppassen en altijd overleggen met een arts

Dosering volwassenen (algemeen advies)

500–1000 mg per keer

Maximaal 4 keer per dag

Maximaal 4000 mg per dagBij twijfel of andere aandoeningen: huisarts of apotheek raadplegen.

2. Ibuprofen

Waarvoor?– Pijn en koorts, zoals bij griep– Ontstekingspijn (bijvoorbeeld gewrichtsontsteking, spierblessures)

Hoe werkt het?Ibuprofen is een NSAID (ontstekingsremmende pijnstiller). Het remt prostaglandinen, stoffen die een rol spelen bij pijn, koorts en ontsteking. Daardoor werkt het naast pijnstillend en koortsverlagend ook ontstekingsremmend.

Voordelen

Sterkere pijnstilling dan paracetamol bij sommige klachten

Ontstekingsremmend effect, wat bij bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld gewrichtsontsteking) nuttig kan zijn

Nadelen en risico’s

Kan maagklachten, maagzweren en maagbloedingen geven

Kan de nieren belasten

Kan de bloeddruk verhogen en is ongunstig bij hart- en vaatziekten

Werkzaamheid van sommige bloeddruk- en plastabletten kan verminderen

Niet geschikt voor iedereen

Extra voorzichtig of liever vermijden bij:

Maag- of darmzweren, maagbloedingen in het verleden

Nierziekten

Hartfalen, hart- en vaatziekten

Hoge bloeddruk die niet goed onder controle is

Laatste trimester van de zwangerschap

Ouderen (meer kans op bijwerkingen)

3. Aspirine (acetylsalicylzuur)

Waarvoor?In lage dosering (30–100 mg) vooral als bloedverdunner bij hart- en vaatziekten.In hogere dosering kan het pijn en koorts verlichten, maar daarvoor wordt het tegenwoordig minder gebruikt dan paracetamol of ibuprofen.

Hoe werkt het?Ook een NSAID: werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Daarnaast remt het de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor het bloed minder snel stolt.

Voordelen

In lage dosering effectief als bloedverdunner (op voorschrift van arts)

Werkt tegen pijn en koorts, maar is niet meer de eerste keus daarbij

Nadelen en risico’s

Verhoogd risico op maagklachten en maagbloedingen

Verhoogd risico op bloedingen in het algemeen

Niet geven aan kinderen onder de 18 jaar bij virusinfecties zoals griep of waterpokken, in verband met het zeldzame maar ernstige syndroom van Reye

Niet geschikt voor mensen met een aspirine-allergie, bepaalde astma, of een verhoogde bloedingsneiging

4. Wat kies je bij griep?

Meest aanbevolen:

Paracetamol is in Nederland de eerste keus bij griepklachten: effectief tegen pijn en koorts, en relatief veilig.

Wanneer eventueel ibuprofen?

Als paracetamol (in juiste dosering) onvoldoende helpt en je geen risicofactoren hebt (zoals maag- of nierproblemen, hart- en vaatziekten of een hoge leeftijd).

Neem het zo kort mogelijk en in de laagst werkzame dosering.

Aspirine bij griep?

Voor volwassenen: in principe alleen als paracetamol en ibuprofen niet geschikt zijn en op advies van arts/apotheker.

Voor kinderen en jongeren bij griepachtige klachten: vermijden.

5. Mag je ze combineren?

Paracetamol + ibuprofenKan in sommige gevallen samen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij zeer hevige pijn, maar alleen kortdurend en bij voorkeur in overleg met arts of apotheek.

Paracetamol + aspirineWordt zelden geadviseerd; kans op meer bijwerkingen neemt toe.

Ibuprofen + aspirineGeen goede combinatie zonder medisch advies, zeker niet als je aspirine als bloedverdunner gebruikt: ibuprofen kan het beschermende effect van aspirine verstoren.

6. Wanneer naar de dokter?

Neem contact op met een arts bij:

Koorts langer dan 5 dagen of opnieuw koorts na een koortsvrije periode

Ernstige benauwdheid, pijn op de borst of sufheid

Weinig plassen, verwardheid of blauwe lippen/vingers

Ernstige spierpijn, nekstijfheid of aanhoudende, hevige hoofdpijn

Bestaande hart-, long-, nier- of afweerziekten én griepklachten

Twijfel over veilig gebruik van pijnstillers (bijvoorbeeld bij zwangerschap, ouderdom, meerdere medicijnen)

Samenvattend

Paracetamol: eerste keus bij griep, pijn en koorts; veilig bij juist gebruik.

Ibuprofen: pijnstillend, koortsverlagend én ontstekingsremmend, maar met meer risico’s, vooral voor maag, nieren en hart.

Aspirine: vooral als bloedverdunner; voor pijn en koorts niet meer de standaardkeus en ongeschikt voor kinderen met virusinfecties.

Dit artikel vervangt geen medisch advies. Bij twijfel, bestaande aandoeningen of gebruik van andere medicijnen: overleg altijd met huisarts of apotheker