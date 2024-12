Karremans beducht voor misleiding over 'natuurlijke' anticonceptie

DEN HAAG (ANP) - Er gaat veel desinformatie rond over 'natuurlijke' anticonceptiemethoden, waarschuwt staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) Hij gaat na of hij overheidsmaatregelen tegen desinformatie ook tegen dit misleidende materiaal kan inzetten.

De anticonceptiepil en het hormoonspiraaltje raken de laatste tijd wat uit de gratie. Met name jonge vrouwen gebruiken zulke middelen liever niet en proberen op andere manieren te voorkomen dat ze zwanger raken. Zo wordt op sociale media de "vruchtbaredagenmethode" aangeprezen. Daarbij gaan vrouwen na of ze vruchtbaar zijn door te meten of hun lichaamstemperatuur iets verhoogd is, zoals bij een eisprong gebeurt.

"Helaas wordt er - zeker online - veel mis- en desinformatie verspreid over vruchtbaarheid, anticonceptie en de vruchtbaredagenmethode", constateert Karremans. Hij wijst erop dat artsen die methode minder geschikt vinden, bijvoorbeeld omdat vrouwen lang niet allemaal een regelmatige cyclus hebben. Het valt bovendien niet mee om de methode nauwgezet uit te voeren, wat wel nodig is om die te laten werken.

Karremans gaat "verkennen hoe de Rijksbrede strategie desinformatie behulpzaam kan zijn", schrijft hij aan de Tweede Kamer. Die strategie bevat onder meer maatregelen om juiste informatie te bevorderen en om modereren op onlineplatformen te versterken.