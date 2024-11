Nazorg na alcoholvergiftiging doet jongeren flink minder drinken

DELFT (ANP) - Jongeren die na een alcoholvergiftiging een nazorgtraject op de alcoholpolikliniek volgen, drinken daarna aanzienlijk minder. "Zes tot twaalf maanden na de alcoholvergiftiging ligt hun alcoholgebruik nog steeds onder het leeftijdsgemiddelde. Bovendien doen zij in vergelijking met hun leeftijdsgenoten gemiddeld minder aan bingedrinken", aldus het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, dat een dergelijke poli heeft.

Nico van der Lely, kinderarts in Reinier de Graaf en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, is positief. "We zien dus niet alleen een kortetermijneffect op het verminderen van alcoholgebruik na ziekenhuisopname, maar ook een langetermijneffect op het verminderen van bingedrinkgedrag. Dit zijn hoopvolle successen."

Minderjarigen die ooit met een alcoholvergiftiging werden opgenomen, blijken ook elders vaak risicovol gedrag te hebben vertoond. "Zo rookten zij gemiddeld meer, gebruikten zij vaker drugs en hadden zij al eerder seksueel contact gehad dan hun leeftijdsgenoten. Verder valt op dat bij bijna de helft van de jongeren sprake is van een psychische aandoening, zoals ADHD", aldus de onderzoekers. Veel van de jongeren in kwestie hebben hun ouders wel eens dronken gezien of hebben iemand met verslavingsproblematiek in de familie.

Inmiddels zijn er in Nederland twaalf alcoholpoliklinieken, verspreid over het hele land. Voor genoemd onderzoek is gekeken naar cijfers die tussen 2014 en 2022 zijn verzameld van 310 patiënten op de alcoholpoli van het Reinier de Graaf.