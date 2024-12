Patiëntenfederatie blijft meepraten over nieuw zorgakkoord

UTRECHT (ANP) - Patiëntenfederatie Nederland blijft voorlopig meepraten over een uitgebreid zorgakkoord, ook na het vertrek maandag van vijf andere partijen. De organisatie zegt de boosheid over zorgbezuinigingen te begrijpen, maar vindt ook dat het voor patiënten en hun naasten belangrijk is de zorg toekomstbestendig te maken. "Daar hebben we iedereen bij nodig. Patiënten kunnen geen verdere vertraging gebruiken", laat een woordvoerder weten.

De Patiëntenfederatie, het ministerie van Volksgezondheid en twaalf andere organisaties ondertekenden twee jaar geleden afspraken over de zorg. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat minder mensen zorg nodig hebben, en dat mensen die wel zorg nodig hebben die kunnen krijgen. Door vergrijzing zijn er in de komende jaren steeds meer mensen die een beroep op zorg moeten doen, terwijl er steeds minder werknemers zijn om die zorg te kunnen geven. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt enkele tientallen organisaties van patiënten met specifieke aandoeningen, zoals dwarslaesie, hiv, multiple sclerose en kanker.