Pfizer verhoogt winstverwachting na sterk kwartaal

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer heeft zijn winst- en omzetverwachtingen voor dit jaar verhoogd, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het bedrijf profiteerde van recente overnames en doorgevoerde kostenbesparingen.

Hiermee compenseerde Pfizer deels de ingezakte vraag naar zijn coronavaccins. Van 2020 tot 2022 verdubbelde het bedrijf zijn omzet met de vaccins, maar sinds die piek is de vraag sterk verminderd. Om dit gat te vullen, richt de farmaceut zich nu op nieuwe medicijnen. Zo nam het vorig jaar de kankerspecialist Seagen over voor 43 miljard dollar.

Pfizer voorziet nu voor 2024 een winst van 2,75 tot 2,95 dollar per aandeel, een stijging van 30 cent ten opzichte van de eerdere verwachting.

Eerder deze maand meldde persbureau Bloomberg dat de activistische investeerder Starboard Value een belang van ongeveer 1 miljard dollar had verworven in Pfizer. De investeerder wil hiermee de druk op het farmaceutische concern opvoeren om de prestaties te verbeteren.