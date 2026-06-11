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Radboudumc: deel van de twaalf medewerkers uit quarantaine

gezondheid
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 19:12
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NIJMEGEN (ANP) - Een deel van de twaalf medewerkers van het Radboudumc die preventief in quarantaine zaten vanwege de kans op een besmetting met het hantavirus mogen vanaf donderdag weer uit quarantaine. Het gaat om medewerkers die hebben gewerkt met urine van een patiënt die besmet was met het hantavirus.
Volgens het Nijmeegse ziekenhuis kwamen de GGD en het RIVM tot dit besluit "op basis van een nieuwe landelijke richtlijn en in overleg met verschillende experts". Om hoeveel mensen het gaat, maakt het Radboudumc niet bekend. De medewerkers die bloed hebben afgenomen bij de patiënt of dat bloed hebben verwerkt, moeten wel de volledige 42 dagen in quarantaine blijven.
De patiënt was een opvarende van cruiseschip Hondius, waar in april het hantavirus uitbrak. Het Radboudumc volgde niet het juiste internationale voorschrift bij de behandeling. Tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine kwamen twaalf medewerkers daardoor mogelijk in aanraking met het virus. Zij gingen uit voorzorg in quarantaine.
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