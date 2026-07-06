Vaccinatietempo hing af van eenvoud strategie, zegt oud-RIVM'er

DEN HAAG (ANP) - Om tempo te houden in de coronavaccinaties, was het zaak de operatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Grote groepen voorrang geven hielp daar niet bij. Dat zei Jaap van Delden, destijds als programmadirecteur bij het RIVM verantwoordelijk voor de vaccinaties, in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Bij het uitdelen van de vaccins kwamen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid eerst aan de beurt. Ook het zorgpersoneel kwam vooraan in de rij. Er gingen ook stemmen op om onder meer politiemensen en leraren voorrang te geven, maar aan de meeste van die oproepen werd geen gehoor gegeven.

"Alles wat je compliceert, vertraagt. Als je tempo wil maken, dan houd je het graag simpel, zo min mogelijk subgroepjes." Dat was ook de beleidsmakers duidelijk, zei Van Delden. Hij zei zich geen concrete verzoeken te herinneren om door te rekenen wat het voor de vaccinatiestrategie zou betekenen om wel meer groepen voorrang te geven.

Uitzonderingen

Uiteindelijk kwamen er toch uitzonderingen. Olympische sporters werden in het voorjaar van 2021 met voorrang ingeënt, en later ook ME'ers. Inmiddels liep de vaccinatiecampagne toen al zo goed, dat dit volgens Van Delden weinig invloed had. "Er zijn geen gratis keuzes, maar het was geen enorme verstoring", zei hij. Het ging ook, anders dan bijvoorbeeld bij het onderwijs, om kleine aantallen.

Van Delden ging ook in op het zogenoemde prullenbakvaccin, een initiatief om overgebleven vaccins aan het einde van de dag toe te dienen aan mensen die zich daarvoor hadden aangemeld, ook als zij eigenlijk nog niet aan de beurt waren. Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge was daar erg kritisch over, maar Van Delden zei de gedachte wel te begrijpen. "Als je verspilling kan voorkomen, dan moet je dat doen. Het heeft mij niet heel erg in de weg gezeten."