Vruchtbaar homostel mag kosten ivf niet van belasting aftrekken

DEN HAAG (ANP) - Een homostel bestaande uit vruchtbare partners kan een ivf-behandeling niet van de belasting aftrekken, oordeelde de Hoge Raad vrijdag. Een dergelijk paar vond zelf van wel, omdat de kosten van een ivf-behandeling aftrekbaar zijn voor heterostellen die na twaalf maanden onbeschermde seks geen kind verwachten.

De mannen namen deel aan een programma voor eiceldonatie en draagmoederschap met ivf in de VS. Een spermacel van een van de partners en een gedoneerde eicel leverden het paar via een draagmoeder een dochter op. Het voerde voor de belasting ruim 38.000 dollar aan zorgkosten op.

Volgens de Hoge Raad geldt de aftrekregeling echter alleen voor uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit niet kunnen worden vermeden. Bij heterostellen mag worden aangenomen dat er, na twaalf maanden vergeefs proberen een kind te verwekken, sprake is van ziekte of invaliditeit, waaronder een verminderde vruchtbaarheid wordt gerekend. Dan kan er een "medische noodzaak" zijn om een ivf-behandeling te ondergaan.

Bij de mannen in kwestie is geen onvruchtbaarheid aan het licht gekomen. Mocht dat wel zo zijn geweest, dan was de zaak mogelijk anders uitgepakt. Maar dat mannen gewoon niet in verwachting kunnen raken, is geen medische indicatie.