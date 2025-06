Dit is volgens onderzoekers het geheime trucje voor een lange en gelukkige relatie

Knuffelen op straat, een kus bij het afscheid op het station of gewoon elkaars hand vasthouden tijdens een wandeling, sommige stellen doen het vanzelf, anderen voelen zich daar juist ongemakkelijk bij. Maar wie zich tot die laatste groep rekent, wil daar misschien toch eens over nadenken. Want volgens recent onderzoek zou het tonen van liefde in het openbaar zomaar de sleutel kunnen zijn tot een gelukkige relatie.

De term public displays of affection – kortweg PDA – klinkt misschien wat klinisch, maar verwijst simpelweg naar zichtbaar affectief gedrag tussen partners. Denk aan een arm om iemand heen slaan, een kus geven in het voorbijgaan of gewoon dicht tegen elkaar aan zitten op een bankje. Veel mensen vinden het overdreven of zelfs storend als anderen dat in het openbaar doen, maar nieuw onderzoek suggereert dat juist die zichtbare intimiteit een positieve rol speelt in hoe tevreden partners zijn over hun relatie.

Onderzoekers van de Universiteit van Silezië in Polen ondervroegen meer dan 450 mensen over hun houding tegenover PDA, hoe vaak ze het zelf doen – thuis én buiten de deur – en hoe ze zich voelen binnen hun relatie. De opvallende conclusie? Stellen die regelmatig liefdevol contact zoeken, zowel in privésfeer als op straat, zijn niet alleen gelukkiger met elkaar, maar voelen zich ook mentaal beter.

PDA als relatieboost

Wat het onderzoek extra interessant maakt, is dat de impact van PDA verder reikt dan alleen de romantiek. Degenen die vaker affectie tonen, gaven ook aan minder stress te ervaren en meer tevreden te zijn met hun leven in het algemeen. Een knuffel op een drukke plek is dus niet alleen een blijk van liefde, maar werkt ook als een soort emotioneel anker.

Voor mannen zou dit nieuws extra relevant kunnen zijn. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen vaker fysiek affectie tonen, terwijl mannen juist vaker klagen over een tekort daaraan. Met andere woorden: wie zich minder geliefd voelt, zou er baat bij kunnen hebben om zélf vaker het initiatief te nemen tot aanraking.

Dus ben jij normaal gesproken wat terughoudend met openbare liefkozingen? Misschien is het tijd om dat los te laten. Een simpele aanraking op het juiste moment zegt soms meer dan duizend woorden – en je relatie zou er zomaar een flinke boost van kunnen krijgen.