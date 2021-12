Wereldwijde trend: mensen hebben minder seks dan tien jaar geleden

Mensen, van alle leeftijden, zijn seksueel minder actief dan tien jaar geleden. Dat geldt zowel voor geslachtsgemeenschap als ‘solo’ masturberen.

Cat schrijft het ND op basis van internationale onderzoeken.

De meest recente is een analyse van de Amerikaanse universiteit van Indiana, waarbij onderzoekers de nationale enquête rond seksuele gezondheid uit 2018 vergeleken met die van 2009. De ondervraagden konden, anoniem, aangeven hoe vaak ze aan seks deden. En, of het nu om geslachtsgemeenschap of masturbatie gaat: in 2018 werd alles minder gedaan dan in 2009. Het gaat om opvallende verschillen volgens de onderzoekers. Zeker bij tieners waren forse verschillen te zien. In 2009 hadden acht op de tien tieners het afgelopen jaar geen geslachtsgemeenschap gehad; tien jaar later was dit opgelopen naar 90 procent. Bij volwassenen was dat verschil kleiner: 28 procent had in 2018 geen geslachtsgemeenschap gehad, tegenover 24 procent bij de voorgaande enquête.

De resultaten stroken met studies uit andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland en Japan, constateren de Amerikaanse wetenschappers in vakblad Archives of Sexual Behavior. In de eenentwintigste eeuw worden mensen steeds minder seksueel actief.