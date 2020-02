Woede over pedofiel die op NPO mag vertellen over seks met peuters

Voor veel mensen is de publieke omroep te ver gaan in een interview met een pedofiel in het programma Danny op Straat. Nelson, zoals de pedofiel heet, zegt dat hij vindt dat kinderen van twee of drie jaar best zelf kunnen beslissen of ze seks willen met een volwassene.

“Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of het een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan”, zegt hij. “Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.”

Verder wil de pedofiel een politieke partij oprichten die seks met kinderen moet legaliseren. Tijdens het gesprek met Danny Ghosen geeft hij nog aan dat hij een voorkeur heeft voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar.

Ghosen reageert weliswaar kritisch op de opmerkingen van de pedofiel, maar alsof hij een politicus interviewt met wiens beleid hij het niet eens is, terwijl deze man het heeft over seks met peuters.

Het is prachtig dat de NPO iedereen een podium geeft, maar dit riekt meer naar shock-tv. Ook de publieke omroep gaat ver voor een viral.

Nelson Maatman is ziek in zijn hoofd. pic.twitter.com/NUe3MzYEUE — Geschokt (@marcelzegtniets) February 13, 2020

@dannyghosen ik snap werkelijk waar niet waarom je deze man een podium hebt gegeven.

Je maakt zulke leuke programma’s en dan nu dit????@omroepntr schande

Hij verdiend het om levenslang opgesloten te worden.

En dan druk ik me nog zacht uit. — Vez_Express (@Vez_Express) February 12, 2020