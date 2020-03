Is Nathan of Rob de Mol van 2020? De belangrijkste hints op een rij

Vanavond is de spannende ontknoping van Wie is de Mol? live in het Vondelpark. Er is geen publiek, maar de vier kandidaten, Nathan Rutjes, Rob Dekay, Miljuschka Witzenhausen en Buddy Vedder, zijn wel aanwezig. Grote vraag blijft natuurlijk: Waarom staan er vier en niet, zoals gebruikelijk, drie kandidaten in de finale?

Voorzichtig werd er gesuggereerd dat er dit jaar niet één maar twee Mollen zijn, die dat niet van elkaar weten. Dat zou kunnen. In een poll op AD.nl denkt 20 procent van de meer dan 75.000 stemmers dat er twee Mollen zijn. Een even groot percentage wijst zanger Rob Dekay aan als Mol en ruim een derde denkt dat oud-profvoetballer Nathan Rutjes een dubbele agenda heeft.

Op een groot Mol-forum denkt zelfs ruim 40 procent dat Nathan de Mol is. Op de tweede plaats staat Rob met 36 procent van de stemmen. De twee andere finalisten, presentatrice Miljuschka Witzenhausen en acteur Buddy Vedder, worden veel minder verdacht. Dat zegt niet alles. Dat Jan Versteeg en Merel Westrik de Mol waren, zag in eerdere seizoenen ook niemand aankomen.

Maar toch: alle hints wijzen richting Rob of Nathan. Daarom is Instagrammer molloot_2020 zo vriendelijk geweest om de belangrijkste hints naar het tweetal op een rij te zetten.

Zo kun je zelf oordelen.