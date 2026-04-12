Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 12 april 2026 om 15:29
In Nederland zijn er nog steeds een hoop mensen die hun verstandskiezen preventief laten trekken. Vaak geeft de tandarts aan dat het preventief trekken van je verstandskiezen latere problemen kan voorkomen en mensen volgen dit advies blindelings op. Toch zijn er de laatste jaren steeds meer mensen die ervoor kiezen om de verstandskiezen te laten zitten. Door verschillende onderzoeken de laatste jaren heeft de verstandskies zijn slechte naam een beetje verloren. Zo ook volgens een recent rapport van het Belgische Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE). Deze geeft niet per se aan dat het onverstandig is om je verstandskiezen te laten trekken, maar hierin worden wel een aantal uitspraken ontkracht die worden gebruikt door tandartsen. Zo is het helemaal niet zo dat het laten verwijderen van je verstandskiezen op latere leeftijd een stuk complexer is dan op jonge leeftijd. Ook is het niet zo dat als je één verstandskies laat trekken omdat deze geïnfecteerd is, het verstandig is de andere verstandskies te trekken. Daarnaast tonen diverse studies aan dat het laten verwijderen van je verstandskiezen er niet voor zorgt dat je voortanden minder scheef gaan staan. Of het verstandig is om je verstandskiezen zo snel mogelijk te laten verwijderen is dus een keuze zonder bijzonder grote voor- of nadelen. Je kunt ervoor kiezen om ze meteen te laten trekken, zodat je er na de nodige pijn vanaf bent. Of je kiest ervoor om af te wachten in de hoop dat je geen last krijgt van je verstandskiezen.
Bron(nen): De Standaard Verstandskies.net
Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

