Zelfs de Russische kranten denken nu dat Trump voorbij is. En Russische kranten schrijven wat het Russische regime vindt. Dus kennelijk denkt ook Poetin dat het uit is met Trump.

Het gestuntel met Iran is immers een regelrecht teken van zwakte. Er wordt op gewezen dat Iran de olieprijzen in de hand houdt door de Straat van Hormuz te controleren. "Op dat vlak heeft Teheran Trump bij de ballen."

Een hoofdartikel in N ezavisimaya Gazeta trekt het vermogen van de regering-Trump in twijfel om via onderhandelingen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne . "Het probleem is dat mensen steeds minder geloven wat Trump zegt. Het imago van vredestichter brokkelt af. De politieke vooruitzichten, niet eens van Trump zelf, maar van zijn medewerkers en bondgenoten, lijken ijdel. Met andere woorden, de garanten van een eventuele vrede tussen Rusland en Oekraïne zouden nu dat deel van de Amerikaanse politieke elite zijn dat in de nabije toekomst waarschijnlijk de macht zal verliezen.," schrijft de krant.

"En de tegenpartij van de elite begint haar reis vaak met het herzien van de beslissingen en prestaties van haar rivaal op het gebied van buitenlands beleid."

Heeft Poetin Trump opgegeven?

Nou, misschien is het nog te vroeg om dat te concluderen. En zeker, de Russen genieten van de zeer openlijke desillusie van president Trump ten aanzien van de NAVO . De kop in de Russische regeringskrant Izvestia gisteren: “Alliantie op de rand van de afgrond: Rutte vliegt naar Trump om de NAVO te redden.”

Maar afgaande op dit artikel gelooft Moskou niet echt dat president Trump Amerika uit het NAVO-bondgenootschap zou of zou kunnen halen. Een realistischer scenario is dat Amerika zijn deelname aan de NAVO terugschroeft. Voor de Europeanen zal dit pijnlijk zijn, maar niet fataal. Zelfs als Washington tienduizenden van zijn troepen uit Europa terugtrekt, zullen deze worden vervangen door soldaten uit Europese landen die geleidelijk terugkeren naar het idee van dienstplicht.

Misschien komt er wel een groot, sterk Duits leger.

Een opiniestuk in Nezavisimaya Gazeta wijst erop dat hoewel de terugtrekking van Washington uit het NAVO-bondgenootschap onrealistisch lijkt, de ineenstorting van het Warschaupact en de USSR heeft bewezen dat in de politiek niets onmogelijk is. Wat in 1986 ondenkbaar leek, werd in 1989 besproken en gebeurde in 1991. En als Amerika de NAVO zou verlaten, zou dit voor Rusland een tweesnijdend zwaard zijn. De eliminatie van een gevaarlijk vijandig bondgenootschap zal op zich een positieve zaak zijn. Rusland zal ook te maken krijgen met een meer verdeeld Westen, wat enorme kansen biedt.

Maar de ineenstorting van de NAVO betekent dat EU-landen hun eigen blok zullen vormen, wat hun militarisering vereist. Na de Tweede Wereldoorlog beschikte Europa niet over een landleger dat vergelijkbaar was met dat van Sovjet-Rusland. Nu zou zo'n leger kunnen ontstaan, hetzij een Duits leger, hetzij een Europees leger. In het Westen zullen we ons niet in de wereld van de Koude Oorlog bevinden, maar in de situatie van vóór 1939. In die zin zal Rusland zich moeten voorbereiden op een mogelijk militair conflict in het Baltisch-Zwarte Zeegebied.