Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Paus Leo XIV is een van 's werelds krachtigste critici van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De afgelopen dagen heeft hij de verering van stervelingen en geld, de valkuilen van arrogantie en het "absurde en onmenselijke geweld" veroordeeld dat is ontketend door gevechten die het Midden-Oosten verder hebben gedestabiliseerd.
En nu is Trump
boos. Tenslotte is Leo
paus geworden dankzij Donlad J. Trump
"Leo zou dankbaar moeten zijn, want, zoals iedereen weet, was hij een schokkende verrassing," schreef Trump zondagavond in een uitgebreide post
op sociale media
. "Hij stond op geen enkele lijst om paus te worden, en werd daar alleen door de kerk geplaatst omdat hij een Amerikaan was, en zij dachten dat dat de beste manier zou zijn om met president Donald J. Trump om te gaan. Als ik niet in het Witte Huis had gezeten, zou Leo niet in het Vaticaan zitten."
Toen hij het bericht verstuurde, kwam de president net terug van een weekend waarin hij een MMA-wedstrijd in Miami
had bijgewoond en tijd had doorgebracht met aanhangers op zijn golfclub, nadat de onderhandelingen met Iran waren mislukt
. Hij bekritiseerde Leo omdat hij „te soft zou zijn tegen criminaliteit“ – een belediging die hij doorgaans reserveert voor Democratische burgemeesters – en „verschrikkelijk zou zijn in het buitenlands beleid“. Hij zei dat hij een veel grotere voorkeur had voor de broer van de paus, Louis
, vanwege diens steun voor de MAGA
-beweging – “Hij snapt het!” schreef Trump. De president beschuldigde de paus er ook van “toe te geven aan radicaal links” en gaf vervolgens een advies: “concentreer je op het zijn van een Grote Paus, niet een Politicus.”