Harde kritiek op EO vanwege deelnemer Waar doen ze het van?: “Waarom geven jullie oplichters een podium”

Miljonair Vasco Rouw mocht gisteren bij de EO uitgebreid opscheppen over zijn rijkdom. Dat terwijl de crypto-ondernemer onder meer bij Radar en BOOS van Tim Hofman is weggezet als oplichter.

Vasco en Tamara Rouw zijn verreweg het rijkste huishouden dat meedoet aan het tweede seizoen van Waar doen ze het van? van de EO. Ze verdienen naar eigen zeggen een slordige 130.000 euro per maand. Waarmee? Een ordinair piramidespel, aldus BNR-journalist Aäron Loupatty, die er een vierdelige podcast over maakte.

Rouw was, net als overigens Marc Overmars en rapper Boef, adviseur bij cryptomunt Xpose Protocol. Ze deden de veelal jonge investeerders grote beloftes: ze zouden snel rijk worden als ze de munt kochten. Zo dreven ze de prijs op tot grote hoogten. Het bleek een schimmige cryptomunt die eigenlijk niets waard was. De koers stortte al snel in en de beleggers raakten hun geld kwijt. Een enkeling onder wie Rouw zelf is er heel rijk mee geworden.

Loupatty ontdekte deze week dat Rouw, die ook door Radar en BOOS onder vuur is genomen, zich opnieuw met schimmige zaakjes inlaat. Deze keer op het gebied van NFT's. "Oh, @EOnl aangezien jullie je afvragen waar Vasco Rouw en Tamara Weeda(Rouw) het van doen," schrijft de journalist op Twitter. "Hier doen ze het van: NFT-projecten knippen en plakken, voor miljoenen verkopen en dan de projecten voor dood achterlaten waardoor mensen hun geld verliezen."

Hoewel Rouw niet veroordeeld is voor zijn vermeende oplichterspraktijken is de kritiek op social media groot. "Zeg EO, waar zijn jullie normen en waarden? klinkt het onder meer. Een ander schrijft: "Waarom geven jullie airtime aan een halve crimineel?? Google de aandachtsgeile Vasco Rouw en je weet dat hij niet zuiver is."

De EO zelf zegt het allemaal juist reuze interessant te vinden, omdat Vasco Rouw "zich beweegt in een voor velen onbekende wereld."

Oh, @EOnl aangezien jullie je afvragen waar Vasco Rouw en Tamara Weeda(Rouw) het van doen.

Hier doen ze het van. NFT-projecten knippen en plakken, voor miljoenen verkopen en dan de projecten voor dood achterlaten waardoor mensen hun geld verliezen.https://t.co/UIWAffaZ6u — Aäron Loupatty (@aaron_loupatty) March 20, 2022

Waarom geeft de EO oplichters een podium? #waardoenzehetvan — Marcel Roubos (@RoubosMarcel) March 23, 2022

Zeg EO, waar zijn jullie waarden en normen? Gooi die patser van een cryptoboer #Vasco er maar heel gauw uit. #waardoenzehetvan — Hannie Nijhuis (@hannienijhuis) March 23, 2022