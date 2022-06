Johan Derksen flirt met overstap naar PowNed

Johan Derksen sluit nog steeds niet uit dat hij en zijn collega’s van Vandaag Inside in de toekomst naar omroep PowNed verhuizen. “Misschien worden we nog eens collega’s", zegt hij tegen een verslaggever van die omroep.

Derksen is nog steeds boos op de bazen van Talpa, die zich van hem distantieerden toen hij trots vertelde dat hij vroeger een vrouw heeft verkracht.

Johan heeft serieuze gesprekken gevoerd over een overstap naar de NPO. Tv-baas Frans Klein gaf PowNed-baas Dominique Weesie een mandaat om in gesprek te gaan met Johan. Dat gebeurde ook.

Derksen vertelt tegen PowNed-verslaggever Reinout Zorge: “Ik heb een zwak voor ehhh, Pow heten jullie tegenwoordig? Voor jullie zender. Want jullie zenderbaas stond een dag later hierachter bij mij in mijn houten huisje met de aanbieding om naar hem te komen. Die man heeft inderdaad smaak.”

“Ons contract loopt af volgend jaar. Misschien worden we nog eens collega’s. Kijk, ik ben nog jong. Ik kan nog een paar jaar mee, hè?”