Nederland wil verbod van PFAS in heel Europa

Nederland wil een Europees verbod voor het gebruik van PFAS-stoffen.De chemische stoffen die gebruikt worden in onder meer anti-aanbakpannen,skiwax en blusschuim breken nauwelijks af in de natuur.Omdat ze giftig zijn,kunnen ze ook tot gezondheidsschade leiden. Het nieuwe voorstel is bedoeld om het probleem bij de bron aan te pakken en alternatieven te ontwikkelen.In heel Europa zijn er problemen met PFAS.

Het kabinet denkt dat het nog twee jaar duurt voordat alles in kaart gebracht is,waarna Europese maatregelen kunnen worden genomen.Binnenkort wordt PFAS in blusschuim en textiel verboden.