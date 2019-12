‘Waanzinnige’ beelden: wolf op klaarlichte dag gefilmd op Sallandse Heuvelrug

Een wolf die zich op klaarlichte dag laat zien, het zijn ‘waanzinnige’ beelden volgens wolvenexperts. Het dier wandelde rustig rond op de Sallandse Heuvelrug én voor de wildcamera van Tom Schoonhoff.

“Ineens stond daar in volle glorie een wolf in beeld”, vertelt Schoonhoff aan RTV Oost. “Ik heb de video meteen stil gezet en mijn vrouw geroepen. We wisten 100 procent zeker: dit is een wolf.”

“We weten met zekerheid dat het een wolf is”, bevestigt Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. “Hij heeft alle kenmerken: staat mooi hoog op zijn poten, heeft een witte onderkant van zijn kin en een mooie zwarte punt op zijn staart.”

De beelden zijn vorige week al gemaakt, maar worden nu pas naar buiten gebracht om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de wolf.