Lidl verkoopt voortaan drie keer zoveel vegetarische producten

Lidl verkoopt vanaf vandaag drie keer zoveel vegetarische en veganistische producten. De supermarktketen komt zelfs met een eigen burger, de Next Level Burger.

Van het totale vlees- en visaanbod is vanaf nu 21 procent vegetarisch of vegan. Van de 27 producten zijn er 11 veganistisch en 16 vegetarisch. Lidl wil ‘kwaliteit en duurzaamheid betaalbaar maken’, aldus woordvoerster Christine Braun. “Producten moeten bij Lidl voor elke portemonnee betaalbaar zijn, ook de vega- en veganproducten’’.

“Vleesvervangers worden vaak per twee stuks aangeboden, daardoor lijkt het prijsverschil wat groter als je het vergelijkt met vlees dat in een grotere verpakking wordt aangeboden’’, legt Braun uit. Ze somt op: “Voor een vegetarische kaasschelp (te vergelijken met een cordon bleu) betaal je bij Lidl 1,59 euro voor 200 gram en voor de vleesvariant van 250 gram 2,19 euro. Vega kipstukjes kosten 1,99 euro voor 175 gram, en de kipstukjes van 400 gram kosten 3,33 euro.’’

De eigen Next Level Burger is het betaalbare alternatief voor de Beyond Meat-burgers die andere supermarkten aanbieden. de Next Level Burger kost 3,29 euro, terwijl vergelijkbare burgers in andere winkels vaak wel een euro of zes kosten, klinkt het.