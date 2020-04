Dat kan er ook nog wel bij: eikenprocessierups komt uit eitje

De eerste eikenprocessierupsen komen uit hun eitjes. En vanwege de hoge temperatuur zijn ze met velen, denkt bioloog Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

“Hier zie je een eipakketje en je moet erg goed kijken, want ze zijn klein op dit moment”, zegt Van Vliet tegen Omroep Gelderland. “Je ziet hier een grijs plakje op een takje. Hele kleine bruine puntjes met een zwart kopje. Drie zijn er uitgekomen. In een eipakketje zitten wel tientallen eitjes bij elkaar, mooi gecamoufleerd.”

Het is nu tijd voor preventieve maatregelen aldus Van Vliet. “Daar gebruiken ze nematoden voor. Dat zijn klein bodemwormpjes. Die kan je spuiten in de bomen. Ze hebben een paar uur nodig om in de rupsen te kruipen en dan gaan ze dood.”

Onduidelijk is hoeveel last we dit jaar krijgen van de rups. “Dat komt pas als de eikenprocessierupsen echt brandharen gaan krijgen in de tweede helft van mei,” legt Van Vliet uit. “Mensen gaan ze voor die tijd ook nog niet zien. Hoeveel overlast ze uiteindelijk gaan veroorzaken is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Vorig jaar stond er een harde wind bij hoge temperaturen en had je veel emissie van brandharen.”