Een vrouw in een natuurpark in Mexico beschikt over stalen zenuwen óf ze wilde wel heel graag een selfie maken met een bruine beer, hoe dan ook ging ze rustig op de foto met het wilde dier.

De vrouw staat met een paar anderen op een voetpad in het Chipinque Ecological Park in Mexico als er een beer aan komt lopen, die rechtop tegen haar aan gaat staan, aan haar gezicht snuffelt en aan haar benen trekt.

Er zijn slechtere redenen om in paniek te raken…