Door klimaatverandering vallen bladeren éérder van de bomen. En dat heeft gevolgen

Je zou verwachten dat de opwarming van de aarde ertoe leidt dat bladeren later van de bomen vallen. Het duurt immers langer voor het koud wordt in de herfst. Maar zo werkt het vermoedelijk niet. De bladeren lijken eerder te gaan vallen en dat versnelt mogelijk de opwarming.

Tot nu toe werd aangenomen dat de opwarming in de gematigde klimaatgebieden op aarde ervoor zorgt dat de lente eerder begint en de herfst later. Daardoor zouden bomen langer hun bladeren vasthouden en dus ook langer in staat zijn om CO2 op te nemen, wat de klimaatverandering afremt.

Volgens nieuw onderzoek klopt dat niet. De herfst kan tot wel zes dagen eerder beginnen dan nu. Dan wordt er dus minder in plaats van meer kooldioxide opgeslagen in bomen. Het verschil kan oplopen tot een miljard ton CO2 per jaar, evenveel als de totale jaarlijkse uitstoot van Duitsland.

De onderzoekers toonden aan dat behalve temperatuur en daglengte ook de hoeveelheid opgenomen CO2 bepaalt wanneer een boom zijn bladeren laat vallen. Bovendien duurt het groeiseizoen langer, waardoor bomen sneller groeien, wat volgens de studie hun levensduur verkort.

Meer onderzoek is nodig, maar het lijkt opnieuw een tegenvaller in de strijd tegen klimaatverandering.