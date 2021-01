Overal in Nederland worden misvormde lammetjes geboren

Op meerdere plekken in Nederland zijn lammetjes geboren met afwijkingen, zo melden schapenhouders. Ook kalveren komen hier en daar misvormd ter wereld.

De lammetjes worden geboren met een bochel, kromme poten of een verdraaide nek. Er zijn afwijkingen aan het zenuwstelsel gevonden en het Schmallenbergvirus is aangetroffen. Dit virus veroorzaakt geboorteafwijkingen bij runderen, schapen en geiten.

Volgens landbouworganisatie LTO is het nog onduidelijk hoe vaak de afwijkingen voorkomen in Nederland. Wel zijn er de afgelopen weken bijzonder veel meldingen binnengekomen.

Het Schmallenbergvirus dook in 2011 voor het eerst in dit gedeelte van Europa op. Stekende insecten dragen het virus over, maar dat gebeurde tot nu toe slechts op kleine schaal.