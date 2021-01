Frankrijk beschermt de geluiden en geuren van het platteland

Frankrijk heeft een wet aangenomen die het “zintuiglijke erfgoed” van zijn plattelandsgebieden beschermt. Er zijn geluiden en geuren die bij het platteland horen, zoals hanen die kraaien en beesten die stinken.

Net als in het Nederlandse buitengebied trekken stadse mensen naar het platteland vanwege het idyllische idee dat ze daarvan hebben. Bij dat sprookjesbeeld lopen er wel dieren in de wei, maar die poepen niet. En kippen zijn geweldig, zolang de haan niet om 4 uur ‘s nachts kraait.

De minister van de wet zei dat hij de goedkeuring van de wet vierde, die tot doel heeft “het zintuiglijke erfgoed van het Franse platteland te definiëren en te beschermen”. Een beter begrip van de typische ‘geluiden en geuren’ van landelijke gebieden zal nuttig zijn om ‘meningsverschillen tussen buren te voorkomen’, vervolgde de verklaring.

Een symbolische zaak betrof een haan genaamd Maurice, die in juli 2019 voor de rechter werd gebracht nadat buren klaagden over zijn vroege ochtendkraaien. Maurice won, de stedelingen verloren.

De zaak symboliseerde de groeiende verdeeldheid tussen landelijk en stedelijk Frankrijk. ‘Hij is een haan. Hanen willen graag kraaien’, zei Corinne Fesseau, eigenaar van Maurice, in de tijd van het proces. ‘Dat is het platteland. We moeten het platteland beschermen’, voegde ze eraan toe.