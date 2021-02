Studie: Luchtvervuiling vergroot kans op onvruchtbaarheid aanzienlijk

Wie in sterk vervuilde lucht leeft, vergroot zijn of haar kans op onvruchtbaarheid aanzienlijk, blijkt uit een nieuwe studie.

De analyse van 18.000 koppels in China wees uit dat degenen, die in een omgeving leefden waar iets meer vervuiling is dan gemiddeld, 20 procent meer kans liepen op onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is in dit geval dat je niet zwanger wordt binnen een jaar.

Van fijnstof en andere vervuilingsdeeltjes is bekend dat ze zorgen voor ontstekingen in het lichaam. Dat kan leiden tot de beschadiging van de productie van eitjes en spermacellen, stellen de wetenschappers.

Een andere studie onder 600 Amerikaanse vrouwen die een vruchtbaarheidskliniek bezochten, wees uit dat een grotere blootstelling aan luchtvervuiling verband houdt met een lager aantal eitjes in de eierstokken.

In het Chinese onderzoek was de conclusie dat vrouwen, die in een omgeving woonden, waar 10 microgram per kubieke meter meer fijnstof in de lucht zat gedurende een jaar, 20 procent meer kans hadden op onvruchtbaarheid. Het gemiddelde vervuilingsniveau voor de Chinese koppels was 57µg/m3. In Londen is dat gemiddeld 13µg/m3.

Het aantal vrouwen dat niet binnen twaalf maanden zwanger raakte, steeg van 15 naar 26 procent als het kwart met de minste blootstelling aan luchtvervuiling werd vergeleken met de vrouwen die in de meest vervuilde omgeving woonden.