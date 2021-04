Waarom je kaneel bij je planten moet strooien

Je kamerplanten geef je een paar keer per week een beetje water, en als je in een goede bui bent, doe je er wat plantenvoeding bij, maar wist je dat je planten ook genieten van een scheutje kaneel?

Kaneel is voor planten een beetje wat Aloë Vera-crème voor mensen is: het verlicht allerhande kwaaltjes. Zit er schimmel op je planten? Wat kaneel er overheen zorgt ervoor dat de schimmel zich niet verder uitbreidt.

Heb je een plant gesnoeid, doe dan wat kaneel op de snoeiwonden en de plant herstelt sneller. En sla de plantenvoeding voor je stekjes en zaailingen maar over bij het tuincentrum, je kunt net zo goed de worteltjes even in kaneel dippen voor een groeispurt.

Geen zin in insecten en ander ongedierte bij je planten? Meng dan wat kaneel door de potgrond. De diertjes houden niet van de geur en zullen op afstand blijven.