Italië noteert waarschijnlijk nieuw Europees temperatuurrecord: 48,8 graden

Nooit eerder werd het ergens in Europa zo warm als gisteren op Sicilië. Het gloeiend hete Italiaanse eiland noteerde naar verluidt een temperatuur van 48,8 graden Celsius.

De regionale autoriteiten bij de stad Syracuse rapporteerden de recordhitte, maar die moet nog wel worden bevestigd door de World Meteorological Organization (WMO). Het vorige officiële record staat volgens de WMO op 48 graden in Athene in 1977.

De hittegolf die momenteel grote delen van Zuid-Europa in zijn greep houdt wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied dat uit Afrika naar het noorden trekt en al de bijnaam Lucifer kreeg.

De hitte veroorzaakte behalve recordtemperaturen in meerdere landen ook grote bosbranden. Italië heeft voor diverse regio's al de noodtoestand uitgeroepen.

Klimaatverandering veroorzaakt de extreme droogte en hitte in het zuiden van Europa. De wereld is al zo'n 1,2 graden opgewarmd sinds de industriële revolutie en de temperaturen zullen blijven stijgen, tenzij overheden rap in actie komen om de CO2-uitstoot terug te dringen.