Opwarming: in Spanje worden de stranden steeds kleiner

Aan de Spaanse costa's, en dan vooral in Catalonië, krimpen de stranden. Met name de Costa Blanca en de Costa de Ponent worden kleiner. “Het is een slow-motion tsunami, maar wel een tsunami, een golf die steeds groter wordt. " Carles Ibanez heeft in opdracht van de regering van Catalonië het rapport " Een kust die zijn grenzen bereikt " gemaakt. Dat gaat over de krimp van de stranden door klimaatverandering.

“Burgers zuhb zich bewust van temperatuurstijging en overstromingen, maar kunnen zich de zeespiegelstijging moeilijker voor stellen. De Middellandse Zee stijgt echter met 44 millimeter per jaar. En tegen het einde van de eeuw zou deze toename in de orde van één meter per jaar kunnen zijn ”, zegt hij tegen Le Monde.

Maar aan delen van de Spaanse kust gaat het nu al hard. Ook door stormen is het strand op sommige plaatsen al bijna 10 meter minder smaller geworden. Het strand bij Badalona is 9,5 meter smaller en bij Montgat 7,5 meter. "Volgens de meest gunstige voorspellingen zal tegen 2035 maar 54% van de huidige stranden nog groot genoeg zijn voor toerisme."