Dronebeeld uit Kentucky: stadje weggevaagd door tornado

Tornado's hebben grote verwoestingen aangericht in de Amerikaanse staat Kentucky. Het dodental loopt naar verwachting op tot boven de honderd. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Een lokale verslaggever meldt dat het 10.000 inwoners tellende stadje Mayfield zo goed als weggevaagd is door het noodweer. "Zo'n beetje elk gebouw is vernietigd."

Op social media verschijnen heftige beelden van de ramp:

More drone footage from tornado destruction in Mayfield, Kentucky… https://t.co/IOT3Yhd5dH